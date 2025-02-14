Fidan ve Abdulati telefon görüşmesi yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filistin'deki durum ve Gazze ile ilgili son gelişmeler ele alındı.