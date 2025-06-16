Fidan ve Al Nahyan'dan Görüşme

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede İsrail ile İran arasında devam eden savaş ele alındı. Taraflar, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasının önlenmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.