Fidan ve Al Nahyan'dan İkili Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmayı ele aldı.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile BAE'li mevkidaşı Al Nahyan telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışma ele alındı.