Fidan ve Putin'den Savaş Görüşmesi

- Putin ve Fidan, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı ele aldı
MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptıkları görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimleri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Kaynaklar, görüşmede Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimlerin, 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmelerin ve ekonomi ve enerji alanındaki ikili konuların ele alındığını aktardı.
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