(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün- Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Safadi'den Üçlü Toplantı Görüşmesi - Son Dakika
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