Filipinler'de Süper Tayfun: 8 Ölü

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MANİLA, 18 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'de hafta sonu etkili olan süper tayfun Man-yi'nin yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Nueva Vizcaya Eyaleti Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden bir yetkilinin pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre Ambaguio kasabasında meydana gelen heyelanda evleri toprak altında kalan en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos gazetecilere yaptığı açıklamada Manila'nın güneydoğusundaki Camarines Norte eyaletinde de 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Man-yi, bir ay içinde Filipinler'i vuran 6. büyük tayfun ve bu yıl ülkeyi etkileyen 16. tropikal kasırga oldu.

Üst üste yaşanan tayfunlar, şiddetli yağışlarla birlikte sel ve toprak kaymalarına yol açarak Luzon ve diğer takımada bölgelerinde büyük hasara yol açtı.