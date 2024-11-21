Filipinler'de Tayfun Felaketi: 12 Ölü - Son Dakika
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Filipinler'de Tayfun Felaketi: 12 Ölü

Man-yi, Toraji ve Usagi tayfunları Filipinler'de 12 can aldı, 3,5 milyon kişi etkilendi.

21.11.2024 12:16
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Filipinler'de etkili olan Man-yi, Toraji ve Usagi tayfunlarının neden olduğu afetlerde 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC), ülkede etkili olan Man-yi, Toraji ve Usagi tayfunlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, tayfunların sebep olduğu afetler nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı ve 3 kişiden ise haber alınamadığı kaydedildi.

Tayfunların ülkedeki 7 bölgede 3,5 milyondan fazla insanı etkilediği belirtilen açıklamada, 300 bin 953 kişinin bölgelerdeki 2 bin 331 tahliye merkezinde barınmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Tayfunlar nedeniyle ülkedeki altyapıda yaklaşık 1,1 milyar TL, tarım alanlarında ise 17,2 milyon TL'den fazla maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Man-yi, Toraji ve Usagi tayfunları

Yetkililer, 11 Kasım'da, Toraji Tayfunu'nun etkilediği Luzon Adası'nda birçok bölgede eğitime ara verildiğini bildirmiş, sel ve toprak kayması riski bulunan bölgelerdeki 2 bin 500 mahallenin tahliye edileceğini duyurmuştu.

Filipinler Meteoroloji Bürosundan (PAGASA) 13 Kasım'da yapılan açıklamada, Usagi Tayfunu'nun yol açtığı rüzgarların hızının saatte maksimum 120 kilometreye ulaştığı aktarılmıştı.

Tayfunun 48 saat içinde şiddetli yağışlara ve okyanusta 2 ila 3 metrelik dalgalara neden olabileceği konusunda uyarı yapılan açıklamada, vatandaşlara küçük deniz taşıtlarıyla denize açılmamaları tavsiye edilmişti.

PAGASA, yıkıcı etkiye sahip olabileceği belirtilen Man-Yi Tayfunu'nun 16 Kasım'da yerel saatle 21: 40'ta Catanduanes Adası'nın doğusunda karaya çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler'de Tayfun Felaketi: 12 Ölü - Son Dakika

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