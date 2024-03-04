Filipinler Dışişleri Bakanı, Güney Çin Denizi'nde dayanışma çağrısı yaptı

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Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde hukukun üstünlüğünün sağlanması için bölgedeki ülkelere dayanışma çağrısında bulundu.

Manalo, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Özel Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ihtilaflı sularda hukukun üstünlüğünü korumak ve barışı sağlamak için dava açtıklarını, Uluslararası Tahkim Mahkemesinin 2016'da Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemininin bulunmadığına karar verdiğini hatırlattı.

Bölgedeki ülkelere ihtilaflı sulardaki sorunun çözümü için işbirliği ve dayanışma çağrısı yapan Manalo, "Güney Çin Denizi ve Hint-Pasifik'teki deniz ve okyanuslarda barış, istikrar ve refah için daha sağlam şekilde bir araya gelmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Avustralya'dan denizcilik alanında 26 milyon dolar yatırım

ASEAN Zirvesi'nde konuşan Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Gazze ve Ukrayna'da olduğu gibi bölgede çıkabilecek büyük bir çatışmanın ekonomik ve toplumsal yıkıma yol açabileceği uyarısında bulundu.

Su kaynaklarının bölgedeki ülkelerin geçim kaynaklarından olduğunu vurgulayan Wong, ülkelerin ticaretini devam ettirebilmeleri için Güney Çin Denizi'nin açık ve özgür olması gerektiğine dikkati çekti.

Wong, bölgenin güvenliği ve refahı için Avustralya'nın denizcilik alanındaki ortaklıklarını geliştirmek amacıyla yaklaşık 26 milyon dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Öte yandan, yerel basındaki haberlere göre Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, hükümetin "Philippine Rise" (Filipinler Denizaltı Yükseltisi) olarak adlandırdığı "Benham Rise" su altı bölgesinde iki hafta sürecek denetim kapsamında Çin'e ait gemilerin kontrol edileceği bildirildi.

?Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanında ABD de karşı çıkıyor.