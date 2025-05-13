Filistin'de Al Jazeera Yasağı Kaldırıldı

RAMALLAH, 13 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, pazartesi günü Al Jazeera televizyonunun Filistin topraklarındaki faaliyetlerine yönelik yasağı kaldırdı. Katar merkezli yayın kuruluşu salı gününden itibaren Filistin topraklarındaki faaliyetlerine yeniden başlayabilecek.

Al Jazeera'nin Batı Şeria Büro Şefi Velid el-Omari kararı doğrulayarak, yayın ekiplerinin yerel yönetmelik ve medya medya protokollerine uygun şekilde çalışmalarına başlayacağını belirtti.

Filistin Yönetimi, ocak ayında Al Jazeera'nin yayınlarında "kışkırtma ve toplumsal huzuru bozucu içerik" bulunduğu gerekçesiyle yayın yasağı getirmişti.

Karar, basın özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle uluslararası medya gözlemcileri ve insan hakları örgütleri tarafından eleştirilmişti.

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yasağın niçin kaldırıldığına dair resmi bir açıklama yapılmasa da uzmanlar kararın, siyasi ve güvenlik sorunlarının sürdüğü bir dönemde Filistin Yönetimi ile bölgesel medya kuruluşları arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik daha kapsamlı bir girişim çerçevesinde alınmış olabileceğini belirtiyor.