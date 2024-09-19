Filistin'den Lübnan'a Destek

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RAMALLAH, 19 Eylül (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanlığı, " Lübnan'ı hedef alan ve çok sayıda can kaybı ve yaralanmalara yol açan terör saldırılarını" kınadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre başkanlığın Çarşamba günü yaptığı açıklamada Filistin'in, "masum sivilleri etkileyen terör eylemlerine karşı Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu" ifade edildi. Başkanlık, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Açıklamada Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bölgedeki gerilim konusunda uyarıda bulunulurken, uluslararası topluma bölgede daha fazla gerginliği önlemek üzere acilen harekete geçme çağrısı yapıldı ve Filistin'in Lübnan'ın güvenlik, istikrar ve egemenliğine olan bağlılığı vurgulandı.