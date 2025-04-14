Filistin'den Macron'a Tepki - Son Dakika
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Filistin'den Macron'a Tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Filistin'i tanıma önerisine Netanyahu'yu kınayarak yanıt verdi.

14.04.2025 15:16
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin devletini tanıyabileceklerini duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile oğlu Yair Netanyahu'yu kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ve oğlunun, Filistin devletini tanıyabileceklerini duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki göstermesi kınandı.

Açıklamada, "Bu ifadeler, Netanyahu'nun iki devletli çözüme dayalı barışa karşı düşmanlığına, şiddet ve askeri çözüme olan bağlılığına yönelik açıkça bir itiraf sayılır. Bu saldırgan ifadeler, soykırım, yerinden etme ve ilhak üzerine kurulu İsrail politikalarının iç yüzünü bir kez daha yansıtıyor ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması imkanını ortadan kaldırmayı hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Fransa ile Avrupa Birliği'ne "Filistin devletinin tanınması yönünde atılan adımları hızlandırma ve iki devletli çözümün korunmasına ve bölgede barış, istikrar ve refahın sağlanmasına katkıda bulunma" çağrısı yapıldı.

Macron'dan Filistin devletini tanıyabilecekleri mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, "(Filistin'i) Tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ile Barbados gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146 olmuştu.

Yair Netanyahu, Macron'a hakaret etmişti

İsrail Başbakanı'nın oğlu Yair Netanyahu, X hesabından, Filistin devletini tanıyabileceklerini duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "Canın cehenneme!" ifadeleriyle hakaret etmişti.

Yair, Fransa Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği paylaşımında, " Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığına evet! Fransız Polinezyası'nın bağımsızlığına evet! Korsika'nın bağımsızlığına evet! Bask Ülkesi'nin bağımsızlığına evet! Fransız Ginesi'nin bağımsızlığına evet!" ifadelerine de yer vermişti.

Netanyahu, Macron'a "Canın cehenneme" diyen oğlunu savunmuştu

Başbakan Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, oğlu Yair Netanyahu'nun Macron'a hakaret etmesinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etse de oğlunun "ülkesinin geleceğini önemseyen gerçek bir siyonist" olduğunu belirtmişti.

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Kaynak: AA

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