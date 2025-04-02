Filistin'den Mescid-i Aksa'ya Baskın Kınaması

Filistin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskını milyonlarca Müslümana karşı bir provokasyondur, çatışma alanının ve bölgenin kasıtlı olarak fitilini ateşlemektir." ifadesi kullanıldı.

İsrailli aşırılık yanlısı bakanın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasının kınandığı açıklamada, söz konusu İsraillilerin Aksa'da Talmud ayinleri düzenlediği ve caminin kutsallığına saygısızlık çağrıları yaptığı kaydedildi.

Baskınların "Mescid-i Aksa yıkılana kadar zamansal ve mekansal bölünmeye tabi tutulması" amacıyla yapıldığı uyarısında bulunuldu.

Uluslararası toplumun İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası hukuka karşı işlediği ciddi ihlallerine göz yumduğuna işaret edilen açıklamada, bu durumun İsrail'i Kudüs'ü ve onun İslam ve Hristiyan mukaddesatını hedef almaya teşvik ettiği belirtildi.

İhlallerine göz yumulmasının İsrail'in uluslararası meşruiyet kararlarına ve uluslararası barış iradesine yönelik meydan okumasını derinleştirdiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Kudüs, Filistin devletinin işgal altındaki topraklarının ayrılmaz bir parçası ve Filistin'in ebedi başkentidir, mukaddesatı da Ürdün'ün vesayetindedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in yasa dışı ve tek taraflı uygulamalarının ona Mescid-i Aksa'yı işgal etme veya milyonlarca Müslümanın nazarındaki yerini ve kimliğini bozma hakkı vermeyeceğinin altı çizildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve beraberindeki İsrailliler, bu sabah sıkı güvenlik tedbirleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.