Filistin Devlet Başkanı Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi.

14.08.2024 19:47
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi.

Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Abbas'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve TBMM Genel Kuruluna hitap etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi - Son Dakika

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