Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye teşekkür etti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'deki halka on binlerce ton insani yardım gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. Abbas, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu ve desteklerinin önemli olduğunu belirtti. Türkiye, Gazze'ye insani yardım göndererek bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor.
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15.08.2024 17:22:44. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika
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