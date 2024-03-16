Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Refah'a askeri operasyon düzenleme kararına karşı uyarıda bulundu

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RAMALLAH, 16 Mart (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail hükümetinin Gazze'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon düzenleme kararına karşı uyarıda bulundu.

Filistin Haber Ajansı (WAFA) tarafından yayımlanan Cuma günkü yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanlığı, Gazze halkının acılarını daha da arttıran bu "tehlikeli saldırganlığın" önlenmesi için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Devlet Başkanlığı herhangi bir "yerinden edilmeyi" reddettiğini bir kez daha teyit ederek, devam eden savaşın durdurulması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve İsrail'in uluslararası kararları uygulaya zorlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Cuma günü Refah'a yönelik askeri operasyon planlarını onayladı.

Netanyahu daha önce ordudan Refah'ta askeri bir operasyon için sivillerin tahliyesi ve Hamas unsurlarının takibini de içeren ikili bir plan hazırlamasını istemişti.

Refah'ta çoğu yerinden edilmiş yaklaşık 1,4 milyon Filistinli barınıyor.