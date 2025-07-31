Filistin Devletini Tanıma Hamlesi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kanada ve Malta'nın eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Filistin devletini tanıma yönünde hızlanan bu uluslararası hareketlilik, Mısır ve Arap ülkelerinin uzun zamandır talep ettiği Filistin devletinin hayata geçirilmesine ve Filistin halkının meşru, devredilemez haklarının geri kazanılmasına katkıda bulunan tarihi bir adım niteliğindedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, diğer ülkelere de tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini hızla tanıma, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine katkı verme, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını sağlama çağrısında bulunuldu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" duyurmuştu.

Malta Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Christopher Cutajar da BM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, ülkesinin eylülde Filistin devletini resmen tanıyacağını bildirmişti.