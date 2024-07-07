Filistin Eylem Komitesi, İstanbul Başkonsolosluğu önünde ABD'yi protesto etti - Son Dakika
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Filistin Eylem Komitesi, İstanbul Başkonsolosluğu önünde ABD'yi protesto etti

Filistin Eylem Komitesi üyeleri, İsrail'e verdiği askeri ve ekonomik destek nedeniyle ABD'yi, Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak, Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlar taşıdı. Açıklama yapan Bahadır Çağırgan, ABD'nin İsrail'e düzenli askeri ve ekonomik yardım sağladığını belirterek, bu yardımların bugüne kadar 300 milyar doları aştığını ifade etti. Filistin halkının direnişine destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Çağırgan, İsrail'e verilen desteğin durdurulması çağrısında bulundu.

07.07.2024 21:37
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Filistin Eylem Komitesi üyeleri, İsrail'e verdiği askeri ve ekonomik destek nedeniyle ABD'yi, Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Sarıyer Poligon Parkı'nda bir araya gelen grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Katılımcılar, "Dayanışma sınır tanımaz", "Özgür Filistin", "Katil ABD Ortadoğu'dan defol", " Özgür Filistin için siyonist rejimle tüm ilişkiler kesilsin", "Soykırımcı ABD Filistin'den defol", "Filistin direniyor", "Yaşasın küresel intifada" yazılı Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlar taşıdı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüş, ABD Başkonsolosluğu önünde sona erdi.

Burada grup adına açıklama yapan Bahadır Çağırgan, 7 Ekim 2023'ten beri binlerce Filistinlinin cesedinin hala enkaz altından çıkarılmayı beklediğini söyledi.

Çağırgan, "emperyalizmin ileri bir üssü olan" İsrail'in, kurulduğu günden beri en büyük destekçisinin ABD olduğunu belirterek, "ABD yıllardır işgal devleti İsrail'e düzenli askeri ve ekonomik yardım sağlıyor. Yapılan bu yardımlar bugün 300 milyar doları aştı. Tüm dünyadan gelen askeri yardımların kesilmesi çağrısına rağmen ABD, soykırım saldırısının arttığı bu dönemde işgal devletine 26 milyar dolarlık askeri yardım sağlayacağını açıkladı." diye konuştu.

Filistin halkının direnişinin haklı olduğunu dile getiren Çağırgan, şunları kaydetti:

"Filistin halkının tarihsel hakları için sürdürdüğü direnişin koşulsuz yanındayız. Kendi toprağından ve köklerinden tamamen koparılmak istenen Filistin halkı, bir zeytin ağacı gibi varoluş savaşı veriyor. Bu mücadeleye destek vermek için işgal devletine tam bir ambargo ve yaptırımlar uygulanmasının en iyi yol olduğunu biliyoruz. İsrail'e verilen emperyalist desteği durdurmak zorundayız. Buradan soykırımcı İsrail'in en büyük ortağı ve hamisi ABD temsilciliği önünden tekrar sesleniyoruz. Filistin topraklarındaki ABD askeri varlığı çekilsin, İsrail'le diplomatik ilişkiler kesilsin ve açık bir askeri ambargo kararı alınsın. İsrail'i koruyan ABD üsleri kapatılsın."

Program konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Eylem Komitesi, İstanbul Başkonsolosluğu önünde ABD'yi protesto etti - Son Dakika

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