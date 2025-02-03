Filistin, Tehcir Planlarını Reddetti - Son Dakika
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Filistin, Tehcir Planlarını Reddetti

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in tehcir ve alternatif vatan planlarını kabul etmeyeceklerini duyurdu.

03.02.2025 16:50
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Filistin Devlet Başkanlığı, Filistin halkının, İsrail'in tehcir ve alternatif vatan planlarını kabul etmeyeceğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail makamlarının, Filistin halkını göç ettirmek ve etnik temizlik için Batı Şeria'daki saldırılarını genişlettiğini belirtti.

"Filistin halkı ne tehcir ne de alternatif vatan planlarını kabul edecek." ifadesini kullanan Ebu Rudeyne, Filistinlilerin tehdit edilmesinin kimseye fayda sağlamayacağı, aksine bölgeyi daha büyük bir kaosun içine sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Ebu Rudeyne, "İşgal güçlerinin Batı Şeria'da yürüttüğü bu saldırgan siyaset, 29 Filistinlinin şehadetiyle, yüzlercesinin yaralanması ve gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Cenin ve Tulkerim'de binalar havaya uçuruldu, alt yapı tahrip edildi, binlerce kişi sığınmacı durumuna düştü." ifadesine yer verdi.

ABD yönetimini, İsrail'in saldırılarına son vermesi için acilen harekete geçmeye çağıran Ebu Rudeyne, aksi halde durumların kontrol edilemeyecek bir şekilde büyüyeceğini ve herkesin bedel ödeyeceğini kaydetti.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Kaynak: AA

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