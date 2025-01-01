Filistin Yürüyüşünde Pankart Krizi - Son Dakika
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Filistin Yürüyüşünde Pankart Krizi

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Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünde pankartla girmek isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

01.01.2025 12:52
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(İSTANBUL) - Milli İrade Platformu tarafından Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne "Siyonizme silah taşıyan katil Zim, katil Maersk Türkiye'den defol" pankartıyla gelen grubun girişine izin verilmedi. Fikret, Mecit ve Salih isimli 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, yılın ilk gününde Milli İrade Platformu'nun ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin'e destek için Galata Köprüsü'ne yapılan yürüyüş sırasında pankartları kontrol edilen bir grubun korteje girişine izin verilmedi.

Çok sayıda AKP'li ismin de katıldığı yürüyüşe bir grup genç, üzerinde "Siyonizme silah taşıyan katil Zim, katil Maersk Türkiye'den defol" yazan pankartla ile katılmak istedi. Bunun üzerine yaşanan tartışmada bir kişi, pankartı getiren gruba, "Ev sahibine soruyoruz, 'Almayın' diyorlar. Sen bayrakları takip ettin mi nelerin alınıp nelerin alınmayacağını" dedi.

Bunun üzerine kendini TÜGVA Karadeniz Bölge Sorumlusu olarak tanıtan bir kişi de "Yazıyla alakalı hiçbir problem yok. İçeriye şu an alınan pankartlar geniş, uzun ve her şey kontrollü yapılanlar. 308 STK var burada. Hepsi bir pankart getirse 308 tane yapar. Biz onun önüne geçemeyiz. Koreografi ortak dille yapılıyor. İçeriye girince görürsün zaten. Sizin bu yazınıza, bayrağınıza, atkınıza bizim sonsuz saygımız var. Hala bizi videoya çekiyorsun" diye konuştu.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, yaşanan tartışmanın ardından Fikret, Mecit ve Salih isimli 3 kişi gözaltına alındı. Bu isimler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve bir süre sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Galata Köprüsü, Sivil Toplum, Politika, Filistin, İstanbul, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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