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Antalya'nın Finike ilçesine 200 kişilik öğrenci yurdu yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Finike Eğitim Vakfı arasında imzalanan protokolle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunun ihalesi 19 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

İskele Mahallesi'nde inşaatına başlanacak yurt binası, ilçedeki öğrencilere konforlu bir yaşam alanı sunacak.

Projeye destek veren AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya ve Finike için önemli bir projenin hayata geçirileceğini belirtti.

Yurt projesinin ardından ilçeye fakülte kazandırılması konusunda da çalışma yapacaklarını bildiren Uslu, ilçeyi geleceğe taşıyacak her projenin destekçisi olacaklarını kaydetti.

Finike Eğitim Vakfı Başkanı ve Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik de yurt projesine destek veren herkese teşekkür etti.