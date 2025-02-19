Finlandiya ve İsveç'ten Ukrayna Vurgusu

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HELSİNKİ, 19 Şubat (Xinhua) -- Finlandiyalı ve İsveçli politikacılar, ABD ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi yönünde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmesinin ardından Avrupa'nın devam eden barış girişimlerindeki çıkarlarını vurguladı.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, salı günü Helsinki'de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'da varılacak barışın Avrupa'nın güvenlik mimarisinde değişikliklere yol açmaması ve bu süreçte Avrupa'nın çıkarlarının özellikle dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Orpo, barış görüşmelerinin sonucunun, sadece tüm Avrupa'yı değil, aynı zamanda Finlandiya'nın güvenliğini de etkileyeceğini vurguladı.

Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiklerini yineleyen Orpo, Ukrayna'ya verilebilecek en büyük desteğin sağlanması çağrısı yaptı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de ise İsveç Dışişleri Bakanı Maria Stenergard, benzer endişeleri dile getirerek Ukrayna dahil olmadan hiçbir şeyin müzakere edilemeyeceğini ve devam eden barış görüşmelerinde Avrupa'nın çıkarlarının dikkate alınmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Stenergard, Ukrayna dahil olmadığı için ABD ile Rusya arasındaki görüşmeye bir müzakere denilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Stenergard, ABD ile Rusya arasındaki görüşmelerin sonucunun, Avrupa'nın güvenliği açısından uzun vadeli etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirmişti.