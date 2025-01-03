Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

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Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

"Dolandırıcılık" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (42) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.