Serik ilçesinde hakkında kesinleşmiş 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında hakkında 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.Ş'nin ilçede olduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda İ.Ş. gözaltına alındı.
Hükümlü, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari hükümlü Serik'te yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?