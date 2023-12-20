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Firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Firari hükümlü yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 22,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.D. (20) yakalanıp, tutuklandı.

20.12.2023 - 11:08,  Güncelleme: 11:09
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AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 22,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.D. (20) yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.D., fiziki takiple Merzifon ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp ceza infaz kurumuna teslim edildi. (DHA)

Firari hükümlü yakalandı
Kaynak: DHA
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Merzifon, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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