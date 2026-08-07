Fırçalar Gazze İçin Sergilendi
Denizli'de öğrencilerin çizdiği resimler, Gazze'ye bağış için sergilendi ve satışa sunuldu.
Denizli'de "Fırçalar Gazze'nin Kutlu Direnişini Çiziyor" temalı yarışma için çizilen resimler, sergide satışa sunuldu.
Pamukkale İlçe Müftülüğünün yarışması kapsamında anaokulundan üniversitedekilere kadar farklı yaş gruplarından öğrencilerin hazırladığı resimler, Ulu Cami bahçesinde görücüye çıkarıldı.
Sergide, farklı tekniklerle yapılmış 99 resim yer aldı.
Resimler, gelirleri Gazze'ye bağışlanmak üzere açık artırma usulüyle satışa sunuldu.
Elde edilecek gelirin tamamı, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
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