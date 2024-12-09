Floransa'da Rafineride Patlama: 2 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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Floransa'da Rafineride Patlama: 2 Ölü, 9 Yaralı

İtalya'nın Floransa yakınındaki ENI rafinerisinde patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

09.12.2024 20:48
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İtalya'nın Floransa kenti yakınındaki enerji şirketi ENI'ye ait petrol rafinerisinde meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Floransa yakınlarındaki Calenzano beldesinde bulunan ENI rafinerisinde sabah saatlerinde şiddetli patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın, Floransa kent merkezi dahil çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildiği ve olay yerinden siyah dumanların yükseldiği kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını 3 saat içinde söndürdüğü aktarıldı.

Calenzano Beldesi'nin bağlı olduğu Toskana Bölgesel Yönetimi'nin Başkanı Eugenio Giani, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Toskana Bölgesi Sağlık Kurumu (ASL) da yaralı 9 kişiden 3'ünün durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Toskana Bölgesi Çevre Ajansı (ARPAT), yangının çıkardığı siyah duman bulutunun da sağlık açısından risk taşımadığını açıkladı.

İtalyan basını da ölü ve kayıpların yaşlarının 45 ile 62 arasında değiştiğini yazdı.

Bu arada, patlamanın yaşandığı rafineri yakınından geçen ve ihtiyaten durdurulan demir yollarındaki Floransa- Bologna, Floransa-Prato ve Floransa-Pistoia seferlerinin yeniden başladığı kaydedildi.

ENI'den yapılan açıklamada ise Calenzano'daki rafineride meydana gelen patlamanın yakıt deposunda çıkan yangından kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, sabah saatlerindeki patlamayı büyük bir bombanın infilak etmesine benzeten pek çok görgü tanığının da korktuklarını aktarması basına yansıdı.

Patlamayla alakalı Prato Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Ayrıca, Senato Başkanı Ignazio La Russa, Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve siyasi partiler taziye mesajı yayımladı. Sol muhalefet partileri ise sağ iktidarı patlamayla ilgili bilgi vermek üzere parlamentoya çağırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Floransa'da Rafineride Patlama: 2 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika

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