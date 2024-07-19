Foça'da bulunan ceset, kayıp Kani Çavuş'a ait çıktı

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İzmir'in Foça ilçesinde dün denizde bulunan cesedin Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Kani Çavuş'a ait olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, dün özel bir plaj işletmesi açıklarında 40 yaşlarında erkek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cesedin Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 12 Temmuz Cuma günü balık tutmak için evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Kani Çavuş'a ait olduğunu düşünen ekipler Çavuş'un ailesine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından cesedin Kani Çavuş'a ait olduğu belirlendi.

Çavuş'un cenazesinin bugün Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.