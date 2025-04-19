Forex Dolandırıcılarına Çöküldü

İSTANBUL'da 'Forex' yatırım vaadiyle dolandırılan kişilere ait paraların Kapalıçarşı'da bir iş yerinde aklandığı belirlendi. MASAK tarafından hazırlanan raporun ardından söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı. 1 milyar dolar para akladıkları tespit edilen şüphelilere ait çok sayıda mal varlığına el konuldu.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz aylarda 'Forex yatırım', sanal bahis ve resmi kurumlara ait siteleri kopyalayarak ödemeleri kendilerine ait hesaplara aktarma gibi yöntemlerle çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Çalışmaların devamında ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin topladıkları paraların izini sürdü. Yürütülen teknik takipte şüphelilerin irtibatlı olduğu kişiler tespit edildi. T.A. isimli şüphelinin liderliğinde kurulan ve M.D., B.D. ve S.K. isimli şüphelilerin de üst düzey yöneticisi olduğu suç örgütünün topladıkları paraları akladıkları belirlendi. MASAK tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin paraları Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren bir şirket üzerinden akladıkları ortaya çıktı. Söz konusu şirketin 67 adet paravan şirket üzerinden suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu yöntemle 1 milyar lira para akladıkları ortaya çıktı. Çalışmaların ardından İstanbul merkezli 8 ilde tespit edilen 48 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 250 milyon lira değerinde 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis, 2 bahçe olmak üzere bütün mal varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.