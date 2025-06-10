FRA'dan Avrupa'da Temel Haklar Uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Kurumu (FRA), Avrupa'da demokrasiye yönelik tehditler, kadına yönelik şiddet, göçmenlere kötü muamele ve ırkçılığın yaygın problemler olduğu uyarısında bulundu.

FRA'nın bugün yayımlanan Temel Haklar Raporu'na göre, bazı Avrupa ülkelerinde göçmenlere karşı kötü muamele 2024 boyunca devam etti ve 3 bin 500'den fazla kişi deniz yoluyla AB ülkelerine ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti veya kayboldu.

Raporda, Avrupa ülkelerinde ayrımcılık, nefret ve ırkçılığın arttığı, Müslüman, Yahudi ve siyahilere yönelik ise taciz ve fiziksel şiddetin yükseldiği belirtildi.

Avrupa'da her 3 kadından birinin cinsiyete dayalı şiddete maruz kaldığı vurgulanan raporda, bunu engellemek adına şiddet mağdurlarına uygun hizmet sunulması için polis ve doktor gibi meslek kollarına eğitim verilmesi gerektiği aktarıldı.

Raporda, dezenformasyon ve artan yapay zeka kullanımının AB genelinde "özgür ve adil seçimler" için tehdit oluşturduğu kaydedildi.

FRA Direktörü Sirpa Rautio, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'da temel hakların "büyüyen ciddi problemlerle" karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Bu, AB ve AB ülkelerinin taahhütlerini yeniden teyit etmeleri için bir uyanma çağrısı: Temel hakların tüm AB politika ve eylemlerinin merkezinde kalmasını sağlamak için kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.