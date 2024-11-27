Fransa, AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa, AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı

Fransa Meclisi, AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasına karşı hükümetin açıklamasını onayladı.

27.11.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Meclisi, hükümetin, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması karşıtı açıklamasını onayladı.

Yaklaşık 10 gündür AB-MERCOSUR anlaşmasını protesto için ülke genelinde eylem yapan Fransız çiftçilerin sesine kulak veren hükümet, Meclis'te dün anlaşmaya karşı olduğunu duyurdu.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, Meclis Genel Kurulunda hükümet adına yaptığı konuşmada, mevcut koşullarda söz konusu anlaşmanın "adil rekabet" koşullarını oluşturmadığını belirtti.

Genevard, prensip olarak tüm serbest ticaret anlaşmalarına karşı olduklarını dile getirdi.

Fransa Meclisinde hükümetin AB-MERCOSUR anlaşması karşıtı açıklamasına ilişkin yapılan oylama, 69 "hayır"a karşı 484 "evet"le kabul edildi.

Paris hükümetinin hukuki bir bağlayıcılığı olmayan bu açıklamasına, Parlamentonun üst kanadı olan Senatonun da bu yapacağı oturumda destek vermesi bekleniyor.

Fransa'da 18 Kasım'dan bu yana ülkenin farklı kentlerinde çiftçiler, AB-MERCOSUR anlaşmasını protesto etmek için traktörleriyle sokağa çıkarak valilik ve kamu binalarının önünde eylemler yapıyor.

Son olarak dün, ülkenin Franche-Compte bölgesinden yolan çıkan çiftçiler, traktörleriyle oluşturduğu konvoyla Avrupa Parlamentosunun (AP) oturumlarının devam ettiği Strazburg kentine vardı. Ancak polis ekipleri, çiftçilerin AP binasına yaklaşmasına izin vermedi.

Polonya'da da AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı önerge kabul edildi

Polonya hükümeti, Polonyalı çiftçilere ve gıda güveliğine yönelik endişeleri gerekçe göstererek AB-MERCOSUR anlaşmasının mevcut haline karşı bir önergeyi kabul ettiğini duyurdu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, bakanlar kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Polonya'nın, MERCOSUR'la serbest ticaret anlaşmasını bu haliyle kabul edemeyeceğini ifade etti.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşması

AB ile MERCOSUR arasında serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını ve AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine Güney Ortak Pazarı tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde AB ile MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve Güney Ortak Pazarı ülkeleri, AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Hükümet, Fransa, Polis, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş’den istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş'den istifa etti
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
23:11 Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:19 Ahmet Çakar’dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 17:17:13. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa, AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.