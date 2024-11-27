Fransa, AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı

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Fransa Meclisi, hükümetin, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması karşıtı açıklamasını onayladı.

Yaklaşık 10 gündür AB-MERCOSUR anlaşmasını protesto için ülke genelinde eylem yapan Fransız çiftçilerin sesine kulak veren hükümet, Meclis'te dün anlaşmaya karşı olduğunu duyurdu.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, Meclis Genel Kurulunda hükümet adına yaptığı konuşmada, mevcut koşullarda söz konusu anlaşmanın "adil rekabet" koşullarını oluşturmadığını belirtti.

Genevard, prensip olarak tüm serbest ticaret anlaşmalarına karşı olduklarını dile getirdi.

Fransa Meclisinde hükümetin AB-MERCOSUR anlaşması karşıtı açıklamasına ilişkin yapılan oylama, 69 "hayır"a karşı 484 "evet"le kabul edildi.

Paris hükümetinin hukuki bir bağlayıcılığı olmayan bu açıklamasına, Parlamentonun üst kanadı olan Senatonun da bu yapacağı oturumda destek vermesi bekleniyor.

Fransa'da 18 Kasım'dan bu yana ülkenin farklı kentlerinde çiftçiler, AB-MERCOSUR anlaşmasını protesto etmek için traktörleriyle sokağa çıkarak valilik ve kamu binalarının önünde eylemler yapıyor.

Son olarak dün, ülkenin Franche-Compte bölgesinden yolan çıkan çiftçiler, traktörleriyle oluşturduğu konvoyla Avrupa Parlamentosunun (AP) oturumlarının devam ettiği Strazburg kentine vardı. Ancak polis ekipleri, çiftçilerin AP binasına yaklaşmasına izin vermedi.

Polonya'da da AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı önerge kabul edildi

Polonya hükümeti, Polonyalı çiftçilere ve gıda güveliğine yönelik endişeleri gerekçe göstererek AB-MERCOSUR anlaşmasının mevcut haline karşı bir önergeyi kabul ettiğini duyurdu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, bakanlar kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Polonya'nın, MERCOSUR'la serbest ticaret anlaşmasını bu haliyle kabul edemeyeceğini ifade etti.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşması

AB ile MERCOSUR arasında serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını ve AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine Güney Ortak Pazarı tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde AB ile MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve Güney Ortak Pazarı ülkeleri, AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.