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Fransa'da camiye kundaklama girişimi - Son Dakika
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Fransa'da camiye kundaklama girişimi

Fransa'nın Finistere vilayetine bağlı Saint-Martin-des-Champs kasabasındaki camiye sabah namazı sırasında kundaklama girişiminde bulunuldu. Fransa İslam Konseyi (CFCM) olayı kınayarak, cami cemaati ve yönetime destek verdi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise soruşturma başlatıldığını ve Müslümanlara desteğini ifade etti.

Fransa\'da camiye kundaklama girişimi
14.01.2024 - 00:21,
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Fransa'nın Finistere vilayetine bağlı Saint-Martin-des-Champs kasabasındaki camiye sabah namazı sırasında kundaklama girişiminde bulunuldu.

Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan açıklamada, Saint-Martin-des-Champs'daki camiye 13 Aralık'ta sabah namazı sırasında yapılan kundaklama girişimi kınandı.

CFCM, cami cemaati ve yönetime desteğini ifade ederken, Fransa'daki tüm camilere dikkat etme çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, Finistere'deki Müslümanlara desteğini ifade etti.

Kaynak: AA
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