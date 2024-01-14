Fransa\'da camiye kundaklama girişimi

Fransa'nın Finistere vilayetine bağlı Saint-Martin-des-Champs kasabasındaki camiye sabah namazı sırasında kundaklama girişiminde bulunuldu.

Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan açıklamada, Saint-Martin-des-Champs'daki camiye 13 Aralık'ta sabah namazı sırasında yapılan kundaklama girişimi kınandı.

CFCM, cami cemaati ve yönetime desteğini ifade ederken, Fransa'daki tüm camilere dikkat etme çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, Finistere'deki Müslümanlara desteğini ifade etti.