Fransa'da Çiftçiler Yeniden Eylem Planlıyor - Son Dakika
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Fransa'da Çiftçiler Yeniden Eylem Planlıyor

Fransız çiftçi sendikaları, ticaret anlaşmasına karşı eylem planı başlatma sinyali verdi.

23.10.2024 14:16
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Fransa'da çiftçi sendikaları, sene başında haftalarca süren ve hükümetle müzakerelerin ardından sonlanan eylemlerin ardından yeniden eyleme gidebileceklerini bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin önde gelen çiftçi sendikaları, Avrupa Birliği (AB) ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üye olduğu Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında Fransız çiftçiler için dezavantaj oluşturacağını belirttikleri ticaret anlaşmasının imzalanmasına yönelik müzakerelerin devam etmesine tepki gösterdi.

Fransa'nın en büyük çiftçi sendikalarından FNESEA ve Genç Çiftçiler (JA) sendikası, "kasım ortasından itibaren başlayacak bir eylem planını" yürürlüğe koyma kararı aldı.

Sendikalar, ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereleri ve Fransız hükümetinin konuya ilişkin adımları göz önüne alarak yeniden eyleme gidebilecekleri sinyalini verdi.

Genç Çiftçiler Sendikası Başkanı Pierrick Horel, konuya ilişkin basın toplantısında, Fransa genelinde örgütlenmeleri halinde, bunun çiftçilerin taleplerini yerine getirmesi için hükümet üzerinde "baskı" oluşturabileceğini kaydetti.

Çiftçiler, daha önceki eylemlerinin sonlandırılması için hükümetin geçmişte taahhüt ettiği tarım desteklerinin uygulanmasını istiyor ve AB ile MENCOSUR arasında ticaret anlaşması imzalanmasına karşı çıkıyor.

Sene başında Fransa'da çiftçilerin haftalarca süren yol kapatma eylemleri hükümetin tarım sektöründe bazı adımlar atması üzerine sonlanmıştı. Hükümetin eylemlerini sonlandırması için çiftçilere verdiği sözler arasında AB ile MERCOSUR arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının askıya alınması da yer alıyordu.

Fransız hükümeti, çiftçiler açısından haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle bu anlaşmayı kabul etmelerinin mümkün olmadığını ve çiftçi haklarına ilişkin "mücadelenin Avrupa çapında verilmesi" gerektiğini bildirmişti.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşması süreci

AB ile MERCOSUR arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasına ilişkin müzakereler sürüyor. Müzakereler 2000 yılında başlamıştı. Taraflar, 20 yılı bulan müzakere sürecinin ardından 2019'da uzlaşı sağladıklarını açıklamıştı. Buna rağmen anlaşma, imza ve onay süreci tamamlanmadığından yürürlüğe giremedi.

Anlaşma, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.

Anlaşma yürürlüğü girmesi halinde AB ve MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

Kaynak: AA

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