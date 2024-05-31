Fransa'da düzenlenecek fuara İsrailli firmaların katılımı engellendi - Son Dakika
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Fransa'da düzenlenecek fuara İsrailli firmaların katılımı engellendi

Fransa\'da düzenlenecek fuara İsrailli firmaların katılımı engellendi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na (Eurosatory) İsrailli firmaların katılımına izin verilmeyeceği bildirildi. Fuarın ana organizatörü, hükümet yetkililerinin kararıyla İsrail savunma endüstrisi standı olmayacağını duyurdu. Filistin destekçileri, İsrail'in fuara katılımının engellenmesi ve İsrail'e silah satışının durdurulması talebiyle gösteri düzenlemişti.

31.05.2024 15:45
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Fransa'nın başkenti Paris'te 17- 21 Haziran'da düzenlenecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na (Eurosatory) İsrailli firmaların katılımına izin verilmeyeceği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, savunma alanında yüzlerce ülkeden binlerce yatırımcı ve firmanın boy gösterdiği Eurosatory'e, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail katılamayacak.

Fuarın ana organizatörü Coges Events, "hükümet yetkililerinin kararıyla, 2024 Eurosatory Fuar Salonu'nda hiçbir İsrail savunma endüstrisi standı" olmayacağını duyurdu.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Thomas Portes, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail karşıtı eylemlerin meyvesini aldıklarını belirtti.

Portes, hükümete İsrail'e silah ambargosu uygulaması konusunda baskıyı sürdürme çağrısı yaptı.

Filistin destekçileri 22 Mayıs'ta Fransa Savunma Bakanlığı önünde, İsrail'in fuara katılımının engellenmesi ve İsrail'e silah satışının durdurulması talebiyle gösteri düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da düzenlenecek fuara İsrailli firmaların katılımı engellendi - Son Dakika

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