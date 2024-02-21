Fransa'da muhalefet milletvekilleri, Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) bu yıl ülkelerinin ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları'nda İsrail'e yaptırım uygulamasını ve oyunlarda yarışacak İsraillilerin "tarafsız sporcu" statüsünde yer almasını talep etti.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa'da solcu NUPES ittifakında yer alan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve Yeşiller Partisinden (EELV) 26 milletvekili, IOC Başkanı Thomas Bach'a mektup gönderdi.
Mektupta, İsrail'in "eşi benzeri görülmemiş savaş suçunu" kınayan milletvekilleri, şu ifadeleri kullandı:
"Birleşmiş Milletlerin (BM) Kasım 2023'te yayımladığı verilere göre, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana geçen 2 yıla yakın sürede 560'ı çocuk yaklaşık 10 bin sivilin hayatını kaybettiği biliniyor. Buna karşılık Gazze'de 'sadece 4 ay' süren saldırıların ardından büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu ölü ve kayıp Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaştı, çoğunluğu çocuk 70 bin kişi de yaralandı."
Milletvekilleri, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Rusya ve Belarus'a uygulanan yaptırımların aynısının İsrail'e de uygulanmasını talep etti.
Yaptırımın ancak İsrail tarafından uzun süreli ateşkes kararı alınması halinde kaldırılması gerektiğini belirten milletvekilleri, İsrailli atletlerin de tıpkı Rus ve Belaruslular gibi ülkelerinin amblem ve bayraklarını taşımadan "tarafsız sporcu" statüsünde yarışmasını istedi.
IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Paris Olimpiyatları'nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların ise olimpiyatlara katılmasına izin verilmeyeceğini bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › Fransa'da Muhalefet Milletvekilleri İsrail'e Yaptırım Uygulanmasını ve İsrailli Sporcuların 'Tarafsız Sporcu' Olarak Yarışmasını Talep Etti - Son Dakika
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