Fransa'dan ABD'ye Ticaret Uyarısı - Son Dakika
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Fransa'dan ABD'ye Ticaret Uyarısı

Fransa, ABD'nin Avrupa ile ticaret savaşına girmesi halinde kaybedeceği çok şey olacağını belirtti.

20.02.2025 19:19
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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkelere ticarette yeni gümrük vergileri uygulayacağına ilişkin söylemlerinin arttığı dönemde, ABD'nin Avrupa ile ticaret savaşına girmesi halinde kaybedeceği çok şeyin olacağını söyledi.

Lemoine, haftalık basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, transatlantik ekonomik ilişkilerinin önemini vurguladı ve korumacı politikalara tepki gösterdi.

"Biz, ABD'nin en büyük ticari ortağıyız." diyen Lemoine, ABD'nin Avrupa ile ticaret savaşına girmesi halinde kaybedeceği çok şeyin olacağını belirtti.

Bir gazetecinin "Ukrayna konusunda ABD, Avrupa'nın yanında mı yoksa karşısında mı?" sorusu üzerine Lemoine, "ABD ile tarihi bir ilişkimiz var ve farklı işbirliği konusunda yoğun bir diyaloğumuz bulunuyor." yanıtını verdi.

Lemoine, yeni ABD yönetiminin sadece Ukrayna değil aynı zamanda ticarette gümrük vergilerinin artırılması konusunda da yeni bir tutum sergilediğini ancak diyaloğun sürdüğünü söyledi.

"Ukrayna konusunda Avrupa güvenliği ve barışı için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Ukrayna'da barış müzakereleri için temasların arttığını dile getiren Lemoine, bu savaşın öncelikle "Ukrayna ve Ukraynalıları", sonrasında da Avrupa güvenliğini ilgilendirdiğini vurguladı.

"Ukrayna'nın yanındayız ve Avrupa'da güvenlik ve barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." mesajını veren Lemoine, Paris'te 17 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna konulu olağanüstü zirve ve dün AB liderlerinin yaptığı video konferansla Ukrayna'ya desteği güçlendirmenin amaçlandığını ifade etti.

Ukrayna'nın güçlü ve geçerli güvenlik garantilerinden faydalanması gerektiğini vurgulayan Lemoine, bu konuda fikir alışverişinin ABD ile olduğu gibi Avrupalı ortaklarla da sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Lemoine, Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesinin Rusya'nın yeniden saldırısını önleyecek caydırıcı unsurlardan sadece biri ancak Ukrayna müzakerelerinde önceliğin güvenlik garantilerinin sağlanması olduğunu dile getirdi.

Bu güvenlik garantilerinin Ukrayna ordusunun yeni ekipmanlarla donatılması ve silahlandırılması ya da bu ülkenin NATO'ya üye olması gibi konularla ilişkili bulunduğuna işaret eden Lemoine, güvenlik garantilerinin sadece barış gücü gönderilmesine indirgenemeyeceğini dile getirdi.

Donald Trump, 9 Şubat'ta, yakın zamanda Avrupa'dan çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu. Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirmişti.

AB Komisyonu, AB ürünlerine ek tarife uygulanması halinde karşılık vereceklerini açıklamıştı.???????

Kaynak: AA

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