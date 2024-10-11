Fransa'dan Gazze'ye Saldırılara Kınama

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Fransa'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 2 okulu ve 1 camiyi hedef alan saldırılarını kınadığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birkaç haftadır, sivil altyapılara, özellikle okullara yönelik tekrarlanan saldırılar oluyor. Bu saldırılardaki sivil can kaybı sayısı kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in bu hafta Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu sivil altyapıları hedef alan saldırıları kınanırken, bu saldırıların İbni Rüşd Okulu, Rufeyde Okulu ve Deyr el-Belah'deki 1 camiye yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde halka yeni "tahliye emirleri" vermesinin endişeyle karşılandığı aktarılan açıklamada, "(Fransa) Sivil halkın zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası insani hukukun getirdiği yükümlükler doğrultusunda sivillerin güvenliğini sağlaması çağrısı yapıldı.

Fransa'nın bölgedeki esirlerin serbest bırakılması talebine yer verilen açıklamada, bölgede ateşkesin sağlanması istendi.