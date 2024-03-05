Fransa'dan İsrail'e Gazze'deki operasyonların son bulması çağrısı

Fransa'da Kalkınma ve Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Devlet Bakanı Chrysoula Zacharopoulou, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "operasyonlarının" sona ermesi gerektiğini söyledi.
Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Milletvekili Thomas Portes, Ulusal Meclis Genel Kurulunda, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'ye Gazze'deki durum hakkında soru yöneltti.
Portes, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında öldürülen 4 Fransız Enstitüsü çalışanını andı.
Fransız milletvekili, "151 günde 30 bin Filistinli İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Bu günde 210, saatte 8, her 7 dakikada 1 (Filistinli) demek." ifadesini kullandı.
Portes, Uluslararası Adalet Divanının "soykırım davası" kapsamında Tel Aviv yönetimine yönelik ihtiyati tedbir kararlarının üzerinden 41 gün geçmesine rağmen İsrail'in "uluslararası hukuku ayaklar altına almaya devam ettiğini" söyledi.
UAD'nin İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarının ardından İsrail hükümetinin, Gazze'ye giren insani yardım taşıyan kamyon sayısını azalttığına işaret eden Portes, Tel Aviv yönetiminin Filistin halkını aç bıraktığını vurguladı.
Portes, 29 Şubat'ta barışçıl şekilde insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayan İsrail ordusunun "katliam yaptığını" ifade ederek, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısını artık sayamadıklarına dikkati çekti.
"Bu Filistin halkının soykırımı"
Gazze'de anne sütü eksikliği nedeniyle bir haftada 8 çocuğun yaşamını yitirdiğini dile getiren Portes, "Bu nefsi müdafaa değil. Bu askeri bir operasyon değil. Gazze'den dönen Fransız doktorların da dediği gibi 'Bu Filistin halkının soykırımı'." diye konuştu.
Portes, Sejourne'nin Gazze konusundaki tavrını eleştirerek, şöyle devam etti:
"Bakan Bey, (Gazze'deki) vahşet karşısında sözleriniz, eylemlerinizin korkaklığını örtbas edemiyor. Fransa daha ne kadar Gazze'deki katliamı harekete geçmeden izlemeye devam edecek? Fransa, daha ne kadar İsrail devletine karşı mali ve diplomatik yaptırım kararı almamaya devam edecek? Filistin halkının katliamına son vermek için konuşmayı bırakıp hareket etmeye ne zaman başlayacaksınız?"
Mecliste, Fransız Bakan Sejourne yerine Zacharopoulou, Milletvekili Portes'in sorularını yanıtladı.
Zacharopoulou, Gazze Şeridi'nde insani durumun ve ölümlerin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "İsrail'in (Gazze'deki) operasyonları son bulmalı." dedi.
Gazze'de insani yardım dağıtımı sırasında 29 Şubat'ta İsrail askerlerinin Filistinli sivilleri hedef almasıyla yeni bir "eşiğin" aşıldığını kaydeden Zacharopoulou, bu durumu kınadıklarını ve gerçeğin ortaya çıkmasını istediklerini dile getirdi.
Zacharopoulou, İsrail hükümetinden bu konuyla ilgili açıklama beklediklerini söyleyerek, ocak ve şubat aylarında Gazze'ye giren insani yardımın yüzde 45 gerilediğini vurguladı.
Fransız Bakan, bölgeye büyük çapta insani yardımın ulaşabilmesi için Gazze'ye geçiş noktalarının çoğalması gerektiğinin altını çizdi.
Zacharopoulou, insani yardımın Gazze'ye ulaşmasının önündeki engellerden sorumlu tuttukları İsrail yönetiminin, bölgede sivilleri koruma yükümlülüğü olduğuna dikkati çekti.
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