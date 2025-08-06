Fransa'dan İsrail'e Gazze Uyarısı

Fransa'nın Tel Aviv Büyükelçisi Frederic Journes, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi tamamen işgal etme niyetinin "sonu gelmeyen bir savaşa" yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Fransız Büyükelçi, "Bir yol ayrımındayız ve İsrail güvenlik kabinesi (Gazze'de) mevcut seçenekler üzerinde çalışıyor." dedi.

Journes, Gazze'nin tamamen işgal edilmesinin "sonu gelmeyen bir savaşa" yol açacağını ifade ederek, "Hamas'tan kurtulmak ve İsrail'in güvenliğini sağlamak için başka seçeneklerin de olduğunu söylemek benim için önemli." diye konuştu.

İsrail ordusunun da Gazze'nin işgalini "maliyetli ve karmaşık" olarak değerlendirdiğini hatırlatan Journes, Netanyahu hükümetine seslenerek, "(Ateşkes ve esir takası) Anlaşma üzerinde çalışmayı sürdürün. Size sunduğumuz Arap ortaklarla çalışma ve savaş sonrasını planlama fırsatını değerlendirin. Bunu size karşı bir düşmanlık olarak görmeyin." şeklinde konuştu.

"Gelecek 30 yıl boyunca İsrailli gençlerin Gazze işgalinde görev yapmasını mı istiyoruz?"

Büyükelçi Journes, "Gelecek 30 yıl boyunca İsrailli gençlerin Gazze işgalinde görev yapmasını mı istiyoruz? Ekonomik külfetleri üstlenmesini mi? Bu arada, eğitim ve sağlık hizmetleri burada zaten sıkıntıda." dedi.

İsrail'in barış içinde olmasına dikkati çeken Journes, buna geri dönmek istediklerini aktardı.

Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararına Tel Aviv'in tepkisine ilişkin Journes, "Anlaşmazlık yaşayabiliriz ancak İsrail'in dostları olarak görevimiz, Filistinlilerle barış içinde yaşama ve Filistin devletinde reform yapma olasılığını masaya yatırmaktır. Önümüzde zor günler var." ifadelerini kullandı.

Journes, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına işaret ederek, "Bu, ateşkes ve kaçırılanların tümünün serbest bırakılmasıyla başlıyor. Ardından uluslararası güvenlik mekanizmaları devreye girecek ve yeniden yapılanma başlayacak." dedi.

Gazze'de siyasi yeniden yapılanmanın yapılacağını savunan Journes, Hamas'ın Gazze'de kalmayacağını öne sürdü.

Journes, "Savaştan sonra, ertesi gün için bir yol bulmamız gerektiğini unutmamalıyız. Umarım İsrailli dostlarım doğru kararı verirler." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni perşembe akşamı toplayacağı bildirilmişti.