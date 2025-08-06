Fransa'dan İsrail'e Gazze Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransa'dan İsrail'e Gazze Uyarısı

06.08.2025 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Büyükelçisi, Gazze'nin işgalinin 'sonu gelmeyen bir savaşa' yol açacağını belirtti.

Fransa'nın Tel Aviv Büyükelçisi Frederic Journes, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi tamamen işgal etme niyetinin "sonu gelmeyen bir savaşa" yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Fransız Büyükelçi, "Bir yol ayrımındayız ve İsrail güvenlik kabinesi (Gazze'de) mevcut seçenekler üzerinde çalışıyor." dedi.

Journes, Gazze'nin tamamen işgal edilmesinin "sonu gelmeyen bir savaşa" yol açacağını ifade ederek, "Hamas'tan kurtulmak ve İsrail'in güvenliğini sağlamak için başka seçeneklerin de olduğunu söylemek benim için önemli." diye konuştu.

İsrail ordusunun da Gazze'nin işgalini "maliyetli ve karmaşık" olarak değerlendirdiğini hatırlatan Journes, Netanyahu hükümetine seslenerek, "(Ateşkes ve esir takası) Anlaşma üzerinde çalışmayı sürdürün. Size sunduğumuz Arap ortaklarla çalışma ve savaş sonrasını planlama fırsatını değerlendirin. Bunu size karşı bir düşmanlık olarak görmeyin." şeklinde konuştu.

"Gelecek 30 yıl boyunca İsrailli gençlerin Gazze işgalinde görev yapmasını mı istiyoruz?"

Büyükelçi Journes, "Gelecek 30 yıl boyunca İsrailli gençlerin Gazze işgalinde görev yapmasını mı istiyoruz? Ekonomik külfetleri üstlenmesini mi? Bu arada, eğitim ve sağlık hizmetleri burada zaten sıkıntıda." dedi.

İsrail'in barış içinde olmasına dikkati çeken Journes, buna geri dönmek istediklerini aktardı.

Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararına Tel Aviv'in tepkisine ilişkin Journes, "Anlaşmazlık yaşayabiliriz ancak İsrail'in dostları olarak görevimiz, Filistinlilerle barış içinde yaşama ve Filistin devletinde reform yapma olasılığını masaya yatırmaktır. Önümüzde zor günler var." ifadelerini kullandı.

Journes, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına işaret ederek, "Bu, ateşkes ve kaçırılanların tümünün serbest bırakılmasıyla başlıyor. Ardından uluslararası güvenlik mekanizmaları devreye girecek ve yeniden yapılanma başlayacak." dedi.

Gazze'de siyasi yeniden yapılanmanın yapılacağını savunan Journes, Hamas'ın Gazze'de kalmayacağını öne sürdü.

Journes, "Savaştan sonra, ertesi gün için bir yol bulmamız gerektiğini unutmamalıyız. Umarım İsrailli dostlarım doğru kararı verirler." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni perşembe akşamı toplayacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Tel Aviv, Güncel, İsrail, Fransa, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan İsrail'e Gazze Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Ankara’da aç kalan ayı restoranı bastı Ankara'da aç kalan ayı restoranı bastı
999 kişi dönerden zehirlenmişti Bilirkişi raporunda korkunç detaylar 999 kişi dönerden zehirlenmişti! Bilirkişi raporunda korkunç detaylar
GBT kontrolü yapmak isteyen jandarma ekiplerine saldırı: Seni sivilken vururum, öldürürüm GBT kontrolü yapmak isteyen jandarma ekiplerine saldırı: Seni sivilken vururum, öldürürüm
Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım?
Sahte diploma skandalında adı geçen Volkan Uçak: Başvurduğum yeri danışmanlık firması diye düşündüm Sahte diploma skandalında adı geçen Volkan Uçak: Başvurduğum yeri danışmanlık firması diye düşündüm
Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı
Sıcaklık rekorunu Siirt’in Kurtalan ilçesi kırdı Sıcaklık rekorunu Siirt'in Kurtalan ilçesi kırdı
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi

18:58
Zincir markette kahreden görüntüler Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
18:02
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
17:49
İstanbullular dikkat Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
17:09
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
08:20
WhatsApp dolandırıcılık girişimleriyle bağlantılı 6.8 milyon hesabı sildi
WhatsApp dolandırıcılık girişimleriyle bağlantılı 6.8 milyon hesabı sildi
08:19
Tatilde talihsiz kaza Selami Şahin hastaneye kaldırıldı
Tatilde talihsiz kaza! Selami Şahin hastaneye kaldırıldı
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
02:21
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın fitilini küçük kıza laf atma iddiası ateşlemiş
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın fitilini küçük kıza laf atma iddiası ateşlemiş
00:30
Trump, Gazze’nin tamamen işgali konusunda topu İsrail’e attı
Trump, Gazze'nin tamamen işgali konusunda topu İsrail'e attı
00:09
Lübnan, ülkedeki devlet tekelinde toplamaya hazırlanıyor
Lübnan, ülkedeki devlet tekelinde toplamaya hazırlanıyor
23:47
Jennifer Lopez, İstanbul’u adeta salladı
Jennifer Lopez, İstanbul'u adeta salladı
23:44
Sakarya’da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
Sakarya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 19:15:34. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'dan İsrail'e Gazze Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.