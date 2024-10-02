Fransa'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Fransa'dan İsrail'e Kınama

Fransa, Gazze'deki sivil yapılar hedef alındı, 40 ölü var, acil ateşkes çağrısı yapıldı.

02.10.2024 19:17
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Fransa, İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinde yerinden edilenlerin barındığı bir okul, yetimhane ve bir evi bombaladığı saldırıları şiddetle kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı sivil altyapıların haftalardır defalarca İsrail ordusu tarafından hedef alındığı hatırlatıldı.

Fransa'nın ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğü bu saldırıları şiddetle kınadığı belirtilen açıklamada, Gazze için acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yinelendi.

İsrail savaş uçakları bugün Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ne bağlı Zerka bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Maskat Okulu'nu, şehrin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü ve Şucaiyye Mahallesi'nde Gattas ailesinin evini hedef almıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 689 Filistinli öldü, 96 bin 625 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 721 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika

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