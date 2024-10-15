Fransa'dan İsrail'e Sert Kınama

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Fransa'nın, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya, Nusayrat ve Eş-Şati mülteci kampları ile Deyr el-Belah'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı sivil altyapıları defalarca hedef alan saldırılarını sert bir şekilde kınadığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun günlerdir ağır saldırılar düzenlediği Gazze'nin kuzeyindeki durumun ciddiyeti karşısında endişe duyulduğu belirtildi.

Bu saldırıların çok sayıda can kaybına yol açtığı belirtilen açıklamada, "Fransa, sivillerin zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu hatırlatmaktadır." ifadesine yer verildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya, Nusayrat ve Eş-Şati mülteci kampları ile Deyr el-Belah'ta yerinden edilen insanların sığındığı sivil altyapıları defalarca hedef alan saldırılarının sert bir şekilde kınandığı kaydedilen açıklamada, "Sivillere yönelik bu saldırılar kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'den tüm sivillerin kalıcı bir şekilde güvenliğinin sağlanması ve halkın insani yardıma derhal ulaşmasının kolaylaştırılması talep edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada ise, Hizbullah'ın, İsrail ordusuna ait bir askeri üsse dün düzenlediği saldırı kınanırken, Fransa'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı vurgulandı.

Açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulunuldu.

Hizbullah, Hayfa'nın güneyinde İsrail ordusuna ait bir askeri üsse İHA ile saldırı düzenlemişti. Saldırıda 4 asker ölmüş, 58 asker yaralanmıştı.

Sosyal medyada, saldırı sırasında İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de hedef alınan üste olduğu ve öldüğü yönünde iddialar yer almıştı.