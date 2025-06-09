Fransa'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'dan İsrail'e Tepki

09.06.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız milletvekilleri, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemiyi durdurmasını kınadı.

Fransa'da solcu milletvekilleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisini durdurarak aktivistleri alıkoymasının uluslararası hukuka ve insancıl "hukuka aykırı" olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekilleri, yaptıkları yazılı açıklamada, İsrail'in yelkenlideki aktivistleri alıkoymasının "uluslararası hukukun açık şekilde ihlali" olduğunu belirtti.

İsrail'in yelkenliye kendi kara sularının dışında müdahalede bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bunun aynı zamanda uluslararası deniz ve insancıl hukukun da ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma bu müdahaleyi şiddetle kınama çağrısı yapılarak, İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin de derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talep edildi.

Solcu çevreci parti Yeşillerden (EELV) yapılan açıklamada da aynı şekilde İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğinin altı çizilerek, barışçıl aktivistlerin İsrail tarafından alıkonulmasına tepkilerin "uluslararası halk seferberliğine" dönüşmesi temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, barışçıl aktivistlerin serbest bırakılması için Fransa, Avrupa ve Birleşmiş Milletlerden (BM) harekete geçmeleri istendi.

Gemide 12 kişi bulunuyor

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani felaketle mücadele ediyor

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları da hedef alıyor.

İsrail'in, Gazze'ye ilaç ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani felaketle mücadele ediyor.

Filistinli yetkililer ve uluslararası çevreler, İsrail'in Gazze'de aç bırakma politikası uyguladığı ve açlığı "savaş silahı" olarak kullandığı uyarısında bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen eylemlerde Gazze'ye saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması çağrıları yapılıyor.

Gazze'de insani yardım dağıtımını tekeline almak isteyen İsrail, ABD'nin desteğiyle kurulan insani yardım noktalarında yiyecek bulma umuduyla yönelen Filistinlileri de sık sık hedef alıyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 55 bin Filistinli hayatını kaybetti ve 126 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Madleen, İsrail, Fransa, Güncel, Çevre, Hukuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem’in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü 7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü
Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda
Bülent Ersoy’dan alışılmadık sahne Diva bu kez yerinde duramadı Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı
Ali Koç ve Jose Mourinho arasında kritik görüşme Mourinho’nun kaderi belli oluyor Ali Koç ve Jose Mourinho arasında kritik görüşme! Mourinho'nun kaderi belli oluyor
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’e kanca Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e kanca
Bir ilki yaşattı Milli motosikletçi Deniz Öncü’den tarihi zafer Bir ilki yaşattı! Milli motosikletçi Deniz Öncü'den tarihi zafer
Kerem Aktürkoğlu’na sürpriz talip ABD maçında tribünden izlediler Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Beyaz Saray’da gerginlik: Elon Musk, Hazine Bakanı’na omuz attı Beyaz Saray'da gerginlik: Elon Musk, Hazine Bakanı'na omuz attı
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit

12:03
Türkiye, İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
09:00
İzmir’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
07:16
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
17:59
Fransa, UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü oldu
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu
17:53
Bayram kana bulandı Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
Bayram kana bulandı! Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
17:41
Trump’tan Elon Musk’a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur
Trump'tan Elon Musk'a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur!
17:39
Kolombiya’da deprem paniği 6.4 ile sallandılar
Kolombiya'da deprem paniği! 6.4 ile sallandılar
17:32
Beşiktaş’tan ses getirecek hamle Galatasaray’dan transfer ihtimali
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali
17:32
Trump ile ipleri koparan Elon Musk’a Rusya’dan sığınma teklifi
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
17:18
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
17:09
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını ’Boğazını keserim’ diyerek tehdit etti
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti
17:04
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 12:30:58. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.