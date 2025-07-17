Fransa'dan İsrail'e Tepki: Kiliseye Saldırı Kabul Edilemez

Fransa hükümeti, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne (Latin Manastırı) saldırısına tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ne saldırısını "kabul edilemez" olarak niteledi.

"Tarihi olarak Fransa'nın koruması altındaki" kiliseye yapılan saldırı sonrası Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi ile dayanışma mesajı veren Barrot, "Bu saldırılar tolere edilemez, Gazze'deki katliamın durma vakti geldi." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu bugün, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef almıştı.

Saldırıda, daha önce İsrail bombardımanından kaçarak kiliseye sığınanlardan 2 kadın yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, kilisede yerinden edilen yaklaşık 400 Hristiyan'ın barındığını söylemişti.