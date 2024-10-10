Fransa'dan İsrail'e UNIFIL Saldırısı İçin Açıklama Talebi

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Fransa, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait gözlem kulesini hedef alan saldırısının ardından İsrail'den durum hakkında açıklama talep etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığının İsrail'in UNIFIL'i hedef alan saldırısı hakkındaki açıklamasında, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırısı nedeniyle endişe duyulduğu ve UNIFIL'in güvenliğine karşı her türlü ihlalin kınandığı belirtildi.

Saldırıda iki barış gücü askerinin yaralandığı hatırlatılan açıklamada, olayda herhangi bir Fransız askerinin zarar görmediği kaydedildi.

"İsrail makamlarından açıklama bekliyoruz. Barış güçlerini korumak, bir çatışmanın tüm taraflarının üstlenmesi gereken bir zorunluluktur." ifadeleri kullanılan açıklamada, bölgedeki tüm tarafların bu zorunluluğa uyması istendi.

Fransa'nın bölgedeki taraflardan UNIFIL'in görevini yerine getirmesine olanak tanımaları ve UNIFIL'in hareket özgürlüğüne saygı göstermeleri talebinin yer aldığı açıklamada, "Başta Fransız birliği olmak üzere, UNIFIL'in tüm personeline bu zorlu şartlarda gösterdikleri kararlılık ve profesyonellik için saygılarımızı sunuyoruz." denildi.

Açıklamada, Lübnan'da derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması istendi.

UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.