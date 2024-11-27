Fransa'dan Netanyahu Açıklaması Çelişkili - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'dan Netanyahu Açıklaması Çelişkili

Fransa, Netanyahu'nun UCM tutuklama emrine dair tutumunu değiştirdi, uluslararası hukuka vurgu yaptı.

27.11.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail devletinin Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklama emriyle ilgili "uluslararası hukukta üzerine düşen yükümlülükleri uygulayacağını" duyuran Fransa, yeni bir açıklamayla Netanyahu'nun uluslararası hukuktaki dokunulmazlıktan faydalanabileceğini savundu.

Fransa'dan UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emrine ilişkin son 6 gündür çelişkili açıklamalar yapılıyor.

Başbakanı Michel Barnier, dün Meclis Genel Kurulunda, "Fransa, her zamanki gibi bu alanda da diğer alanlarda yaptığı gibi uluslararası hukuk kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacak." diye konuştu.

Bugün ise Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'nun televizyondaki ifadeleri ve ardından Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama, Barnier'nin konuşmasıyla çelişti.

Barrot, konuk olduğu Fransız kamu yayıncısı France Info'da, ülkesinin, UCM'nin bağımsız şekilde çalışmasına son derece bağlı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fransa, her zaman olduğu gibi uluslararası hukuku uygulayacak. Bu, Roma Statüsü'ne katılımından doğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yapmak gibi yükümlülüklerine dayanıyor. Bu statü, bazı liderlerin dokunulmazlığıyla ilgili meseleleri de öngörüyor ve düzenliyor. Her ne olursa olsun, son kararı verme yetkisi yargı makamına ait olacak."

Ardından Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getireceği yinelense de Fransa'nın UCM'nin tutuklama emriyle ilgili hangi adımı atacağı konusunda net bir bilgi verilmedi.

Açıklamada, Roma Statüsü'nün, Uluslararası Ceza Mahkemesiyle tam bir işbirliği gerektirdiği ve aynı zamanda UCM'ye taraf olmayan devletlerin dokunulmazlığına ilişkin uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerle uyumsuz hareket edilemeyeceğini öngördüğü belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

"Bu tarz dokunulmazlıklar, Başbakan Netanyahu ve ilgili başka bakanlar için geçerli ve UCM (bu kişilerin) tutuklanmalarını ve teslim edilmelerini talep ederse dikkate alınmalı."

Fransa ve İsrail'in, "hukuk devleti ve bağımsız, profesyonel bir adalet sistemine saygı göstermeye bağlı demokrasiler" olduğu ileri sürülen açıklamada, bu iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi dostluk çerçevesinde, Orta Doğu'da herkes için barış ve güvenliğe ulaşmak için Paris hükümetinin, Netanyahu ve İsrail makamlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam etmeyi planladığı ifade edildi.

Fransa'nın mahkemenin tutuklama emriyle ilgili söylem değişikliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Netanyahu'nun UCM kararına ilişkin geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin içeriğinin ulusal basına yansımasının ardından geldi.

RMC radyosunun edindiği bilgilere göre, Netanyahu, telefonda öfkesini dile getirirken Fransa'dan UCM kararını uygulamamasını istedi.

Bu konuda Macron'dan resmi bir açıklama gelmese de Fransa Cumhurbaşkanı'nın görüşmede Netanyahu'ya, ülkesinin uluslararası hukuku uygulayacağını belirtti ve hakimin, devlet başkanlarına dokunulmazlık tanıyabileceğini ifade etti.

"Fransa, kendisini utançla kaplıyor"

Fransa'nın, taraf olduğu UCM'nin İsrailli siyasetçileri tutuklama emrinin ardından yaptığı çelişkileri açıklamalar muhalefet tarafından eleştirildi.

Muhalefetten aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili milletvekili Thomas Portes, Dışişleri Bakanlığının son açıklamasıyla ilgili X hesabından, "Fransa, kendisini utançla kaplıyor. Soykırım işleyen bir savaş suçlusu için herhangi bir dokunulmazlık yok." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Fransa UCM'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki tutuklama emrine tam destek vermişti.

Dışişleri Bakanlığından 17 Mart 2023'te UCM'nin Putin'in tutuklama emriyle ilgili yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların herhangi bir sorumlusu, ünvanı ne olursa olsun, adaletten kaçmamalı." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Fransa, İsrail, Güncel, Dünya, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan Netanyahu Açıklaması Çelişkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş’den istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş'den istifa etti
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
23:11 Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:19 Ahmet Çakar’dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 17:16:05. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'dan Netanyahu Açıklaması Çelişkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.