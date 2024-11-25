Fransa'dan Netanyahu'ya Tutuklama Çağrısı

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Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, hükümete Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrini uygulaması için çağrıda bulundu.

Fransız kanalı BFMTV'de katıldığı programda konuşan Villepin, İsrail'in Gazze'de sömürgecilik faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için İsrail üzerindeki baskının artırılmasını isteyen Villepin, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine işaret ederek, uluslararası hukukun herkes için bağlayıcı olduğunu dile getirdi.

Villepin, Gazze'deki eylemlerinden dolayı İsrail'in uluslararası toplum önünde sorumlu tutulmasının gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki suçlarını örtbas etmek için gazetecileri hedef aldığını ve öldürdüğünü ifade eden Villepin, uluslararası topluma bir kez daha harekete geçme çağrısında bulundu.

Villepin, Fransız hükümetinden Netanyahu'nun ülke topraklarına girmesi halinde UCM'nin tutuklama emrini uygulamasını istedi.

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.