Fransa'dan PKK/YPG-Şam Görüşmesine Destek - Son Dakika
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Fransa'dan PKK/YPG-Şam Görüşmesine Destek

10.07.2025 18:01
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Fransa, Şam'da PKK/YPG ile Suriye yönetimi arasındaki görüşmelerden memnuniyetini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam yönetimi ve terör örgütü PKK/ YPG arasında dün Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleşen görüşmeden memnun olduklarını belirtti.

Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Barrack, Suriye makamları ve terör örgütü PKK/YPG arasında dün Şam'daki görüşmeye Fransa'nın Şam Maslahatgüzarı Jean-Baptiste Faivre'in de katıldığını belirten Lemoine, bu görüşmeden memnun olduklarını ifade etti.

Lemoine, bu görüşmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu önemli bir toplantıydı çünkü başından bu yana Suriye'deki geçiş süreci makamlarına kapsayıcı, demokratik bir geçiş süreci çağrısında bulunuyoruz. Bu da geçiş sürecinin Kürt toplumu dahil Suriye'nin tüm dini ve etnik unsurlarını kapsaması demek." değerlendirmesinde bulundu.

Şam yönetimi ve PKK/YPG arasında bir görüşme olmasını "güzel bir gelişme" olarak nitelendiren Lemoine, görüşmelerin yapıcı geçtiğini ve 10 Mart'ta varılan anlaşmanın uygulanma koşullarının ele alındığını anlattı.

Lemoine, "Bunların, Suriye'nin birleşmesi için müzakereli ve barışçıl bir çözüme giden yolu açan ve aynı zamanda Suriye'nin kuzeydoğusunda halkın yeni bir anayasal düzenlemeyle tamamen entegre olmasını sağlayan görüşmeler olduğunu umuyoruz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Gazze'ye insani yardım girişine ilişkin son açıklaması ve AB'nin bu konudaki tüm çabalarından memnun olduklarına dikkati çeken Lemoine, bölgedeki durumun sivil halk için dehşet verici olduğunu söyledi.

Lemoine, önemli miktarda insani yardımın özgürce ulaşmasını sağlamanın bir zorunluluk olduğunu belirterek, Gazze halkının çok fazla yardıma ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Fransa'nın, insani yardımın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dağıtılmasından yana olduğunun altını çizen Lemoine, ülkesinin Filistinlilerin ve İsraillilerin güvenliklerini kalıcı bir şekilde güvence altına alacak iki devletli çözümden yana olduğunu kaydetti.

Lemoine, daha önce ertelenen iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansı düzenlemeye kararlı olduklarını dile getirdi.

Anlaşma

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile 10 Mart'ta bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma tüm Suriye topraklarında ateşkes ilan edilmesini ve Kürt toplumunun devletin ayrılmaz bir parçası olduğunu, vatandaşlık ve anayasa haklarının garanti altına alınmasını öngörüyor.

Anlaşma uyarınca Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların Suriye devlet yönetimine entegrasyonunu kapsaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'dan PKK/YPG-Şam Görüşmesine Destek - Son Dakika

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