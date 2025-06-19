Fransa, Filistin Konferansı'nda kararlı - Son Dakika
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Fransa, Filistin Konferansı'nda kararlı

19.06.2025 16:51
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Fransa, ertelenen Uluslararası Filistin Konferansı'nı düzenleme kararlılığını vurguladı.

Fransa'da hükümet, 17-20 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ancak İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle ertelendiğini duyurduğu Uluslararası Filistin Konferansı'nı düzenlemekte "kararlı" olduğunu açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'yi işgalini ve İran'a saldırılarını sürdürdüğü Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barrot, "Bu durumda Fransa'nın yolu bellidir: Herkes için barış ve güvenlik. Bu pozisyon çift taraflı reddiyeye dayanıyor; Gazze'nin işgalini, Batı Şeria'nın sömürgeleştirilmesini, Hamas'ın Gazze tünellerinde rehineleri tutmaya devam etmesini ve açlık çeken bir nüfusa insani yardımların engellenmesini görmeyi reddetmeye." diye konuştu.

Ülkesinin bu pozisyonu nedeniyle, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ertelendiğini duyurduğu Uluslararası Filistin Konferansı'nı yapmak istediklerini vurgulayan Barrot, "Lojistik sebeplerden ve güvenlik sebeplerinden dolayı ertelemek zorunda kalsak da iki devletli çözüme yönelik BM konferansını düzenlemekte kararlıyız." dedi.

Barrot, Fransa'nın Orta Doğu'daki pozisyonunun dayanağı olan "ikinci reddiyenin" ise İran'ın nükleer silahlara sahip bulunması olduğunu vurguladı.

İran'ın nükleer güce sahip olmasının İsrail'in yanı sıra bölge ve Avrupa için de "varoluşsal tehdit" oluşturduğu yorumunu yapan Barrot, taraflara müzakereye geri dönme ve gerginliği tırmandırmayı önleme çağrısı yaptı.

İsrail ile İran'daki vatandaşların tahliyesi için çalışmalar sürüyor

Barrot, İran'dan ayrılmak isteyen Fransız vatandaşlarının bir an önce isimlerini Tahran Büyükelçiliğine bildirmeleri gerektiğini, Ermenistan ve Türkiye sınır kapılarından vizesiz geçişin mümkün olduğunu duyurdu.

Barrot, kendi imkanlarıyla bu sınırlara ulaşamayan Fransız vatandaşlarının konvoylarla hafta sonuna kadar sınıra ulaştırılacaklarını ve sınır kapılarına gelen vatandaşları karşılamak ve konsolosluk işlemlerini kolaylaştırmak için ekiplerin görevlendirildiğini bildirdi.

Türkiye ve Ermenistan'a giriş yapan Fransızların ülke topraklarına getirilmesi için ticari seferler düzenleneceğini kaydeden Barrot, İsrail'den ayrılmak isteyen Fransızların tahliyesinin ise Ürdün sınırından ve daha sonra buradan yapılacak uçak seferleriyle gerçekleştirileceğini söyledi.

Uluslararası Filistin Konferansı ertelenmişti

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde 17-20 Haziran'da Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında yüksek düzeyli katılımla Uluslararası Filistin Konferansı'nın düzenlenmesi planlanıyordu.

Gazze'deki durum ile Filistin'de iki devletli çözümün ele alınacağı ve ülkelerin Filistin devletinin tanınması yolunda adımlar atması beklenen konferans, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ertelenmişti.

Konferansın ertelendiğini Cumhurbaşkanı Macron duyurmuştu.

Kaynak: AA

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