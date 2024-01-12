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Fransa, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Fransa, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarını kınadığını açıkladı. Husilerin saldırılarının seyrüsefer haklarını ihlal ettiği belirtilirken, Fransa'nın sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar hatırlatıldı.

Fransa, Husilerin Kızıldeniz\'deki saldırılarını kınadı
12.01.2024 - 14:08,  Güncelleme: 14:10
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Fransa'nın, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarını kınadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarının seyrüsefer haklarını ve serbestisini ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Paris yönetiminin, Husilerin saldırılarını kınadığı ve bunlara derhal son vermelerini talep ettiği belirtildi.

Husilerin bu silahlı eylemleriyle bölgedeki gerginliğin artmasında ciddi sorumluluk taşıdıkları değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Fransa'nın sorumluluklarını yerine getirmeye ve ortaklarıyla Kızıldeniz'deki deniz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 10 Ocak'ta aldığı 2722 sayılı karar hatırlatıldı.

Husiler hakkındaki BMGK kararı

ABD ve Japonya tarafından sunulan "Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını" öngören karar, 10 Ocak'ta BMGK'de kabul edilmişti.

Kararda "Ticari gemilerin seyrüsefer hakları ve serbestisine uluslararası hukuk uyarınca saygı duyulmalıdır." ifadeleri kullanılırken üye ülkelerin uluslararası hukuk uyarınca gemilerini saldırılardan koruma hakkına sahip olduğunun altı çizilmişti.

Kaynak: AA
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