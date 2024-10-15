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Fransa Kamu Borcunu Soruşturacak

Fransa, GSYH'nin %6'sına ulaşan kamu borcunu Ulusal Meclis'te soruşturacak. Başbakan Barnier gerçeğin açığa çıkarılmasını talep etti.

15.10.2024 23:16
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Fransa'nın, bu yıl Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 6'sına dayanan kamu borcunun Ulusal Meclis'te soruşturulacağı belirtildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Meclis bünyesinde faaliyet gösteren Başkanlar Konferansı, Maliye Komisyonunun aynı zamanda bir soruşturma komisyonu olarak hareket etmesine imkan veren düzenlemeyi onayladı.

Ulusal Meclis Başkanı ve başkan yardımcılarının yanı sıra Meclis'teki komisyon ve siyasi grup başkanlarının da yer aldığı Başkanlar Konferansında onaylanan düzenleme ile gelecek haftadan itibaren soruşturma komisyonu görevi üstlenecek Maliye Komisyonunun, bütçe açığındaki artışın sorumlularını ve bu artışın nedenlerini belirlemesi bekleniyor.

Başbakan Michel Barnier, Ulusal Meclis'te yapılan hükümete soru faslında, bütçe açığıyla ilgili "gerçeğin" ortaya çıkarılmasını istedi.

Eski hükümetin "Kovid-19 salgınından çıkışı ve enflasyonu kötü yönettiğini" belirten Barnier, Maliye Komisyonundan bütçe açığına ilişkin "rakamları, olguları ve hakikati açığa çıkarıp bunu Fransızlara duyurmasını" talep etti.

2017-2024 yıllarında görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin eski Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, muhalefet tarafından son ana kadar bütçe açığındaki artışı gizlemekle suçlanıyor.

Fransa'da bütçe açığı, Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen yüzde 3 sınırının çok ötesine geçerek bu yıl GSYH'nin yüzde 6'sına dayandı.

5 Eylül'de göreve gelen Başbakan Barnier, bütçe açığının GSYH'ye oranını bu yıl yüzde 5'e, 2029'a kadar ise yüzde 3'e çekmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Barnier, bunun için kamu harcamalarını azaltmaları gerektiğini ve ciddi kar eden şirketlerle en varlıklı Fransızlardan vergi talep edeceklerini kaydetmişti.

10 Ekim'de hükümet tarafından parlamentoya getirilen 2025 bütçe tasarısında, 40 milyar avro tasarruf ve 20 milyar avroluk vergi artışı planlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Kamu Borcunu Soruşturacak - Son Dakika

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