Fransa, Ukrayna'nın Mücadelesini Destekledi - Son Dakika
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Fransa, Ukrayna'nın Mücadelesini Destekledi

Fransa'nın Dışişleri Bakanı Barrot, Ukrayna'nın mücadelesinin tüm dünyayı ilgilendirdiğini vurguladı.

25.09.2024 02:16
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) hitap eden Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Rusya- Ukrayna Savaşı kapsamında Ukraynalıların verdiği mücadelenin, aynı zamanda kendi mücadeleleri de olduğunu belirtti.

Barrot, BMGK'de, "Ukrayna'nın Barış ve Güvenliğinin Sağlanması" başlığıyla düzenlenen yüksek katılımlı oturumda konuştu.

Ukrayna'nın iki yıldır meşru müdafaa hakkını kullandığını belirten Barrot, "Birleşmiş Milletler Şartı'nın ona açıkça tanıdığı bir hak; hürriyetini, topraklarını, bağımsızlığını ve varlığını savunma hakkı." dedi.

Barrot, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu oturuma katılmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Ukraynalıların verdiği bu mücadele, bizim de mücadelemiz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini savunan Barrot, bölgedeki acıların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Barrot, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında kimsenin Rusya'yı desteklememesi gerektiğini söyleyerek, başta Kuzey Kore ve İran olmak üzere tüm ülkelerden Rusya'ya silah, bileşenler ve çift kullanımlı ürünler sağlamaktan uzak durmalarını istedi.

İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatını kınadıklarını ifade eden Barrot, "Bu, ciddi bir tırmanış ve Avrupa'nın güvenliği için doğrudan bir tehdit teşkil ediyor." dedi.

Barrot, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gıda ve enerji güvenliğine karşı yürütülen bir savaş olduğunu belirterek, bu durumdan çok sayıda devletin ve halkın etkilendiğini kaydetti.

Fransa'nın Zelenskiy'nin Barış Planı'nı desteklediğini söyleyen Barrot, Ukrayna'nın istediği ittifakları seçmekte özgür olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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